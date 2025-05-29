İsrail, ABD’nin Gazze'de Ateşkes Teklifini Kabul Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu yeni ateşkes önerisini kabul ettiği açıklandı. İsrail medyasında yayımlanan haberde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Netanyahu'nun, ailelere Witkoff'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son öneriyi kabul edeceklerini söylediği ifade edildi.

HAMAS TEKLİFİ İNCELİYOR

Öte yandan Hamas, Witkoff'un esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi kapsayan taslağının ellerine ulaştığını ve incelediklerini bildirmişti. Söz konusu önerinin şu anda Hamas'ın ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiği ve verilecek cevabın, "Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtilmişti.

ABD UMUTLU

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün Oval Ofis’te yaptığı açıklamada yeni ateşkes teklifine ilişkin iyimser konuştu. “Bugün Başkan Trump’ın inceleyeceği yeni anlaşma taslağını göndermek üzereyiz. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli çözüm konusunda çok iyi hislerim var,” dedi.

Witkoff’un planı, halihazırda süren müzakerelere yeni bir ivme kazandırma çabası olarak görülüyor. ABD tarafı, bu önerinin Gazze’deki çatışmalara barışçıl bir çözüm getirebileceğine inanıyor.

Kaynak: AA