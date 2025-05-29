Birleşmiş Milletler Oturumunda ‘Gazze’ Çağrısı… Riyad Mansour Gözyaşlarını Tutamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarının 600’üncü günü dolayısıyla oturum düzenlendi.

Oturumda konuşma yapan Filistin BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, Gazze’deki insanlık krizini anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.Filistinlilerin çektiği acılara dünya kayıtsız kalırken, bu acılara tanık olmak, normal bir insanın dayanabileceğinin ötesinde bir şey" diyerek yumruğunu masaya vuran Mansour, "Alevler ve açlık Filistinli çocukları öldürüyor. Her yerdeki Filistinliler olarak, işgal altındaki topraklarda, diasporada, mülteci kamplarında yaşayan 14 milyon kişi olarak bu yüzden bu kadar öfkeliyiz. Biz çocuklarımızı seviyoruz. Halkımızı seviyoruz. Onların bu trajediyi ve bu vahşi saldırıları yaşadığını görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL SAVAŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR'

İsrail’in Gazze’ye yardım girişlerini engellediğini, çocukların açlıktan öldüğünü ve ablukanın sivil halka yönelik bilinçli bir silah haline getirildiğini vurgulayan Mansour, "İsrail, açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyor. Yardım ulaştırılması bile aşağılayıcı bir şekilde yapılıyor. İnsanların aç bırakılmasıyla, topraklarını terk etmeye zorlanması aynı planın parçası" diye konuştu.

'BU BİR ETNİK TEMİZLİK'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Mansour, İsrail Başbakanı’nın "Onlar insan değil" sözlerini hatırlattı. Mansour, bunun uluslararası hukukta soykırım suçunun söylem temeli olduğunu belirterek, "Açlıktan ölen çocuklar varken sessiz kalamayız" dedi.

İsrail’in Gazze’ye yaptığı katliamın nihai amacının bölgeyi Filistinlilerden arındırmak olduğunu ifade eden Mansour, şunları söyledi: "Netanyahu bizzat kendisi, Gazze’yi boşaltmak ve kontrol altına almak istediğini defalarca ifade etti. Buna gönüllü göç diyorlar ama bu bir etnik temizliktir. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Filistin’in kökleri biziz."

Kaynak: Haber Merkezi