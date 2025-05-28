İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Kritik İddia! 'Hamas'ın Gazze Lideri Sinvar Öldürüldü'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Mayıs 2025’te parlamentoda yaptığı konuşmada, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki lideri Muhammed Sinvar’ın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Netanyahu, "Hamas’ın halefiydi ve İsrail ordusu tarafından ortadan kaldırıldı" diyerek, Sinvar’ın 13 Mayıs’ta Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi yakınlarında bir tünelde hedef alındığını belirtti. IDF, saldırının Hamas’a ait bir yeraltı komuta merkezini vurduğunu açıklamış, ancak o dönemde Sinvar’ın hayatta olup olmadığına dair net bir bilgi verilmemişti.

MUHAMMED SİNWAR KİMDİR?

Muhammed Sinvar, Hamas’ın eski Gazze lideri Yahya Sinvar’ın kardeşi ve örgütün üst düzey isimlerinden biriydi. 1975 doğumlu Sinvar, Hamas’ın askeri kanadında önemli bir figür olarak biliniyordu. Temmuz 2024’te Hamas’ın en üst düzey askeri komutanı Muhammed Deif’in İsrail tarafından öldürülmesinin ardından örgütün askeri kanadının liderliğini üstlendi. Ekim 2024’te ağabeyi Yahya Sinvar’ın Refah’ta öldürülmesiyle ise Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki lideri oldu.

İsrail tarafından “Gölge” lakabıyla anılan Muhammed Sinvar, 'düşük profilli bir lider' olarak tanınıyordu. 1990’lı yıllarda İsrail tarafından 9 ay hapse atılan Sinvar, daha sonra Ramallah’ta 3 yıl hapis yattı. Ayrıca, 2006’da İsrailli asker Gilad Shalit’in kaçırılmasında rol oynadığı iddia ediliyor. Sinvar, Hamas’ın askeri operasyonlarında stratejik bir rol üstlenmiş ve örgütün Gazze’deki tünel ağını yöneten kilit isimlerden biri olarak görülüyordu.

Kaynak: İHA