AB ve BAE Arasında Tarihi Adım: Serbest Ticaret Anlaşması İçin Müzakereler Başladı

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), serbest ticaret anlaşması için resmi müzakerelere başladı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, tarafların Körfez bölgesinde ilk kapsamlı ticaret anlaşmasını hayata geçirmek üzere çalışmalara resmen başladığı bildirildi.

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AB ve BAE Arasında Tarihi Adım: Serbest Ticaret Anlaşması İçin Müzakereler Başladı

10 Nisan 2025 tarihinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında gerçekleşen görüşmede varılan mutabakat doğrultusunda, müzakere süreci başlatıldı. Sürecin ilk resmi adımı ise Dubai'de atıldı. Burada, AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi bir araya gelerek müzakere yol haritasını oluşturdu.

TARİFE İNDİRİMİ VE STRATEJİK SEKTÖRLER GÜNDEMDE

Tarafların ilk görüşmesinde ürünler üzerindeki gümrük tarifelerinin düşürülmesi, dijital ticaretin ve yatırımın kolaylaştırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve kritik ham maddeler gibi stratejik sektörlerde ticaret hacmini artırmanın yolları da gündeme alındı.

TİCARETTE BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜLÜYOR

AB Komisyonu açıklamasında, iki taraf arasında yenilenebilir enerji, dijital teknolojiler, yapay zeka, finansal teknoloji, uzay teknolojileri, ileri düzey makine sanayi, sağlık, lojistik, altyapı ve sürdürülebilir gıda sistemleri gibi birçok alanda işbirliği ve yatırım potansiyeli bulunduğu vurgulandı.

İKİLİ TİCARET HACMİ DİKKAT ÇEKİYOR

AB ile BAE arasındaki mevcut ekonomik ilişkiler de dikkat çekici boyutta. İki taraf arasında yıllık yaklaşık 55 milyar avroluk mal ve 39 milyar avroluk hizmet ticareti gerçekleştiriliyor. BAE’nin AB’ye ihracatında petrol, gaz ve temel metaller öne çıkarken, AB ülkelerinin BAE’ye ihracatında otomobiller, makineler, kimyasal ürünler, gıda ve çevreci teknolojiler başı çekiyor.

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Kaynak: AA

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