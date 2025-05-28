Gazze Yine İsrail’in Kıskacında! Sivillere Korkunç Yardım Tuzağı, Dünya Bu Görüntüyü Konuşuyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği 46 kişinin ise yaralandığını belirtildi.

SİVİLLERE ATEŞ ETTİ

Öte yandan yardım merkezinde çekilen izdiham görüntüleri dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada ‘Nazi Kampına’ benzetilen görüntüler yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi. Yardım merkezine gelen aç sivilleri hedef alan İsrail’in sivillere mermilerle ateş ettiği belirtildi.

YARDIM DAĞITIM MERKEZİNE SALDIRI

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'taki yardım dağıtım merkezine sivillerin toplandığı sırada saldırı düzenlediği ifade edildi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ

Açıklamada, Refah'ta yaşananların, "kuşatma ve açlıktan bitkin düşen sivillere karşı soğukkanlılıkla işlenmiş bir katliam ve savaş suçu" olarak nitelendirildiği dile getirildi. Aynı zamanda aç insanların yardım merkezine akın etmesi sonucunda trajik sahnelerin ortaya çıktığı da vurguladı.

'BM ACİLEN HAREKETE GEÇMELİ'

Yapılan açıklamada, BM ve BM Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını üstlenerek katliamları durdurmak, sınır kapılarını kısıtlama olmaksızın derhal açmak ve insani yardım kuruluşlarının İsrail'in müdahalesi olmadan tam özgür bir şekilde faaliyet gösterebilmelerini sağlamak için acil ve etkili adımlar atmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA