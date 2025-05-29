378 Yıllık Hapis Cezası Bozuldu, Hükümlü Tahliye Oldu

ABD'nin California eyaletindeki Yüksek Mahkeme, 76 mahkumiyeti bulunan 58 yaşındaki Ajay Dev isimli erkek hakkında tartışmalı bir karara vardı. Mahkeme, şahsın cinsel saldırı suçlarından toplam 378 yıllık hapis cezasını bozdu. 16 yıldır hapiste olan ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verilen Ajay Dev tahliye edilirken, kendisinin yeniden yargılanıp yargılanmayacağına Bölge Savcılığı karar verecek.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Janene Beronio, Dev hakkındaki suçlamaları yönelten evlatlık kızı Sapna Dev'in suçlamaları "Dev'i cezalandırmak ve ABD'de kalma şansını arttırmak" için uydurduğuna dair önemli kanıtlar olduğunu iddia etti. Yedi yıldır mahkeme kayıtlarını incelediğini söyleyen yargıç, "Bunu onun yapmadığına dair önemli bir olasılık olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'SEVGİLİSİNDEN AYIRDI DİYE YAPTI'

1998 yılında 15 yaşındayken Nepal'den evlat edinilen Sapna, 2008 yılında polise bir ihbarda bulundu. Genç kadın, Dev'in evinden taşınana kadar üç ya da dört yıl boyunca haftada iki ya da üç kez kendisiyle seks yaptığını söyledi. Ancak hakime göre yakın zamanda yapılan bir duruşmada dört tanık, Sapna'nın suçlamaların yalan olduğunu ve bunun, erkek arkadaşıyla olan ilişkisini bitirdiğini iddia ettiği babasına öfkesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Yargıç Beronio'nun "güvenilir" olarak tanımladığı tanıklardan biri, Sapna'nın babasına yönelik suçlamaları "ABD'ye dönmeye kararlı olduğu ve bunu yapmak için cezai suçlamaları kullanması gerektiği" için yaptığını söyledi. Beronio, jüri üyelerinin bu kanıtları duymuş olmaları halinde bu davanın sonucunun büyük olasılıkla farklı olacağını belirtti.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Yargıcın yalnızca tanık beyanıyla mı tahliye kararı verdiği bilinmezken, karar kamuoyunda tartışma yarattı. Başta kadınlar olmak üzere birçok kullanıcı, bir cinsel saldırı faili hakkındaki kararın önemli deliller olmadan bozulmaması gerektiğini savundu.