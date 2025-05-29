ABD'den Suriye'ye 13 Yıl Sonra İlk Resmi Ziyaret

Reuters’ın haberine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olarak atanan Tom Barrack, Şam’daki büyükelçilik ikametgahını ziyaret etti. Bu ziyaret, ABD’nin 2012’den bu yana Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada Barrack’ın “Suriye Özel Temsilcisi” görevini üstleneceğini duyurmuştu. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye’deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın aynı zamanda ‘Suriye Özel Temsilcisi’ olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu’da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor.”

Barrack’ın Şam ziyareti, ABD’nin Suriye politikasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ziyaret, özellikle bölgedeki istikrarı sağlama ve terörle mücadele konularında Suriye ile işbirliğini artırma hedefini taşıyor. Barrack’ın bu görev kapsamında hem Türkiye hem de Suriye’deki diplomatik faaliyetleri yakından takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi