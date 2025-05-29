Rusya'dan Ukrayna ile Barış Müzakerelerine İlişkin 'İstanbul' Açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşında barış adımları İstanbul'da atılmıştı. Dolmabahçe'deki tarihi görüşmelerin ardından Rusya'dan dikkat çeken bir "İstanbul" açıklaması geldi.

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Rusya'dan Ukrayna ile Barış Müzakerelerine İlişkin 'İstanbul' Açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı üç yılı geride bıraktı. 16 Mayıs 2025'te Dolmabahçe'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan üçlü barış görüşmeleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleşmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, barış müzakerelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Şoygu, "İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor" dedi.

Rusya'dan Ukrayna ile Barış Müzakerelerine İlişkin 'İstanbul' Açıklaması - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü yılını dolduran savaşta ilk kez somut bir barış umudu belirdi. 16 Mayıs 2025'te İstanbul Dolmabahçe'de düzenlenen üçlü barış görüşmeleri, Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla yeni bir sürecin kapısını araladı.

Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantılarda hem Türkiye-ABD-Ukrayna hem de Türkiye-Rusya-Ukrayna formatında görüşmeler yapıldı. Tüm oturumlara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken, müzakerelerin ana gündem maddeleri ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve taraflar arasında güven artırıcı önlemler oldu.

Görüşmelerin hemen ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta içinde Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan temaslarda, barış sürecinin parametreleri ve müzakerelerin takvimi masaya yatırıldı. İstanbul'da atılan bu adımların, önümüzdeki haftalarda daha geniş kapsamlı müzakerelere zemin hazırlaması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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