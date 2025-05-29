Hailey Bieber'den Güzellik Hamlesi! Makyaj Markasını Servet Karşılığı Sattı

Son dönemde eşi Justin Bieber ile yaşadığı sorunlarla sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü model Hailey Bieber, bu kez kariyerindeki önemli bir adımla dikkatleri üzerine çekti. Bieber’ın kurucusu olduğu makyaj ve cilt bakım markası, yaklaşık 1 milyar dolara (yaklaşık 39 milyar TL) sattı.

Hailey Bieber, bu büyük gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Şirketler; çarşamba günü ortak bir açıklamayla, güzellik markamı 1 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu" ifadelerine yer verdi.

Satışın ardından bir röportaj veren ünlü model, şirketin geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Kurucuları destekliyorlar, onların vizyonunu ileriye taşımak istiyorlar ve arkalarında duruyorlar. Şu anki durumumuz bu ve ben bir sonraki adıma geçmeye hazırım."

Hailey Bieber’ın 2022 yılında hayata geçirdiği bu marka, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşarak güzellik endüstrisinde öne çıkan markalar arasında yer almayı başarmıştı.

HAİLEY BİEBER KİMDİR?

Hailey Rhode Bieber, 22 Kasım 1996 tarihinde Tucson, Arizona, ABD'de doğmuştur. Asıl adı Hailey Rhode Baldwin'dir ve ünlü Baldwin ailesinin bir üyesidir; babası aktör Stephen Baldwin, annesi ise grafik tasarımcı Kennya Deodato Baldwin'dir. Büyükbabası Brezilyalı caz müzisyeni Eumir Deodato'dur.

2018 yılında şarkıcı Justin Bieber ile evlenen Hailey, bu birliktelik sayesinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelmiştir. Çiftin 2024 yılında Jack Blues adını verdikleri bir oğulları olmuştur.

Hailey Bieber, 2014 yılında modellik kariyerine IMG Models ile başlamıştır. Guess, Ralph Lauren ve Tommy Hilfiger gibi markaların kampanyalarında yer almış, New York, Londra, Milano ve Paris Moda Haftalarında podyuma çıkmıştır.

2022 yılında, orta adı olan "Rhode"dan esinlenerek kendi cilt bakım markasını kurmuştur. Marka, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak 2025 yılı itibarıyla 212 milyon dolar satış rakamına ulaşmıştır. Mayıs 2025'te, Rhode markası, e.l.f. Beauty tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştır.