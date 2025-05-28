Mezarlığa Dönen Kabus Evi! İçindekiler Kan Dondurdu, Meksika Diken Üstünde
Meksika’da geçen yıl 3 binden fazla cinayet vakasının yaşandığı Guanajuato eyaletinde bir skandal daha ortaya çıktı. Terk edilmiş bir evde 17 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetlerin yanında ise bıçaklar, palalar, kazmalar ve kürekler bulunduğu belirtildi.
Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesinden günler sonra korkunç bir olay yaşandı. Kentte terk edilmiş bir evde 17 kişinin cansız bedeninin bulundu.
KARTELLERİN KULLANDIĞI EV ÇIKTI
Herkesi ürküten olayın ardından bir açıklama yapan Guanajuato Eyalet Savcılığı, evin karteller tarafından kullanıldığını belirtti.
17 CESET BULUNDU
Irapuato şehrinde yer altı tarama radarları ve ceset arama köpekleri kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda 17 ceset ile bıçaklar, palalar, kazmalar ve kürekler bulunduğu ifade edildi. Savcılık, cesetlerden 5’inin kayıp olarak aranan kişilere ait olduğunu açıkladı.
3 BİNDEN FAZLA CİNAYET
Geçen yıl 3 bin 151 cinayet vakası kaydedilen Guanajuato eyaletinin, Meksika’nın eyaletleri arasındaki en yüksek sayı olduğu ve ülke genelindeki vakaların yüzde 10’una tekabül ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA