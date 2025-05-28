Türkiye'den Gönderilen Kuru İncirde Ölümcül Risk

Dünyada gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, ülkeler farklı farklı önlemler almaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu da insan ve hayvan sağlığı için tehlike arz eden durumlara ilişkin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) sık sık bilgilendirmede bulunuyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine giden birçok ürün de gümrükte takılıyor.

Son olarak İtalya’nın Türkiye’den aldığı kurutulmuş incirlerde limitlerin üzerinde aflatoksin tespit edildiği bildirildi.

Durumun market kontrollerinde ortaya çıktığı kaydedilirken, kurutulmuş incirlerdeki riskin ciddi olduğu belirtildi.

Ürünler hakkında tüketicilerden geri çağırma kararı verildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​