Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin! İş İnsanı 9 TL Ödediğini Sandı ama... Banka Hesabını Görünce Yıkıldı

Antalya’da emlakçı Talip Yörükoğlu, telefonuna gelen sahte kargo mesajındaki linke tıklayıp 9,38 lira ödedikten sonra hesabından 54 bin 215 lira çekildi. Yörükoğlu, bankanın da kusurlu olduğunu savunuyor.

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Antalya’da emlak sektöründe faaliyet gösteren 70 yaşındaki iş insanı Talip Yörükoğlu, sahte bir kargo mesajıyla dolandırıcıların kurbanı oldu. 17 Mayıs’ta cep telefonuna gelen “PTT Posta Bildirimi” başlıklı kısa mesajda, kargosunun teslim edilemediği ve adres güncellemesi için bir linke tıklaması gerektiği belirtildi. Mesajda, “Lütfen paket teslimat bilgilerinizi hemen güncelleyin. Kurye ürünü birkaç kez teslim etmeye çalıştı ancak başaramadı. Şu anda fabrika deposunda muhafaza ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin! İş İnsanı 9 TL Ödediğini Sandı ama... Banka Hesabını Görünce Yıkıldı - Resim : 1

9 TL ÖDEDİĞİNİ SANDI AMA...

Ofisinin kapalı olması nedeniyle kargo beklediğini düşünen Yörükoğlu, mesajdaki linke tıklayınca PTT logosuyla hazırlanmış bir internet sayfasına yönlendirildi. Sayfada, kargonun yeniden teslimi için 9,38 liralık bir ödeme yapması gerektiği belirtiliyordu. Şüphelenmeden ödeme yapan ve kart bilgilerini giren Yörükoğlu, kargonun gelmesini bekledi. Ancak iki gün sonra hesabını kontrol ettiğinde, Bahreyn merkezli bir firmaya 54 bin 215 lira gönderildiğini fark etti.

Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin! İş İnsanı 9 TL Ödediğini Sandı ama... Banka Hesabını Görünce Yıkıldı - Resim : 2

'BANKANIN DA KUSURLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Hemen bankasına itirazda bulunan Yörükoğlu, dolandırıldığını anladı ve durumu şöyle anlattı: “Kargo bekliyordum, ofisim kapalıydı. Mesajda kargomun depoya gittiği ve 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Linke tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargo gelmeyince şüphelendim. Bankadan gelen bildirimde yüksek bir harcama gördüm. Araştırınca paramın başka bir firmaya gönderildiğini öğrendim. Banka, bu işlem sırasında bana hiçbir bildirim göndermedi. Bankanın da bu olayda kusurlu olduğunu düşünüyorum.”

Yörükoğlu, paranın iadesi için bankaya başvururken, yetkililer vatandaşları benzer sahte mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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