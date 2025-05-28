Avrupa’da Bir Krizin Daha Eli Kulağında! 2 Yıl İçinde Susuz Kalacak Ülkede Büyük Panik, Kısıtlama Geliyor

Yaklaşık 1 ay önce elektrik krizi ile sarsılan Avrupa’da şimdi de su krizi patlak verdi. Yer altı sularının giderek azalması sonrasında harekete geçen Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar su kullanımını yüzde 10’a indirmeyi hedefliyor. Avrupa’da en çok alarm veren ülkenin Yunanistan olduğu işaret edilirken, Atina’nın 2 yıl içinde büyük su krizi ile karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Avrupa’nın büyük bir kısmında kuraklık alarmı verildi. Yer altı sularının azalmasının ardından Avrupa Komisyonu, acilen harekete geçti. Yer altı suyu rezervlerindeki düşüş sonrası Avrupa Birliği, su kısıtlamasına gitme planlarını devreye soktu.

Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri 2030 yılına kadar su kullanımını en az yüzde 10 oranında azaltmaya çağıracak.

Yunanistan’da ise durumun daha da kritik olduğu belirtildi. Eğer acil önlem alınmazsa ve kuraklık eğilimi devam ederse, başkent Atina’nın önümüzdeki iki yıl içinde ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabilir.

AB Çevre Komiseri Jessika Roswall, FT’ye yaptığı açıklamada, ‘Suyu nasıl daha verimli kullanacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Duş alırken bile bunu göz önünde bulundurmalıyız’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi