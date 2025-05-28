Alarm Verildi! 5 Yıl Boyunca Tüm Dünya Kavrulacak: İşte Felaket Senaryosu…

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2025-2029 arasında küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşacağını açıkladı. Bilim insanlarının yayımladığı rapora göre, aşırı yağışlar, kuraklıklar, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi bekleniyor.

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Alarm Verildi! 5 Yıl Boyunca Tüm Dünya Kavrulacak: İşte Felaket Senaryosu…

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025-2029 yılları arasını kapsayan küresel sıcaklık tahminlerini içeren yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, önümüzdeki beş yıl boyunca dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşabilir veya bu seviyelere oldukça yakın seyredebilir. Bu artışın, sadece sıcaklıkla sınırlı kalmayarak; iklimde köklü değişimlere ve ciddi çevresel sorunlara yol açması bekleniyor.

Alarm Verildi! 5 Yıl Boyunca Tüm Dünya Kavrulacak: İşte Felaket Senaryosu… - Resim : 1

5 YILDA SICAKLIK REKORU KIRILACAK

WMO raporunda yer alan değerlendirmede, “Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın olmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, iklim risklerini ve toplumlar, ekonomiler ile sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor.” denildi.

SICAKLIKLARDA SANAYİ ÖNCESİ DÖNEM

Bilim insanlarının tahminlerine göre, 2025-2029 yıllarında her yıl için küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yılları ortalamasından 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise, bu beş yıl içinde en az bir yılın, sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkma ihtimalinin %86 olduğunun belirtilmesi. Ayrıca, bu dönemdeki 5 yıllık ortalama sıcaklık artışının 1,5 derecenin üzerine çıkma olasılığı da %70 olarak ifade ediliyor.

Alarm Verildi! 5 Yıl Boyunca Tüm Dünya Kavrulacak: İşte Felaket Senaryosu… - Resim : 2

GEZEGEN KAVRULACAK

Raporda şu çarpıcı uyarıya da yer verildi: “Isınmanın her bir ek derecesi, daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur."

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett ise durumun ciddiyetine, “Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum, ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor” sözleriyle dikkat çekti.

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