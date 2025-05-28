Bağcılar'daki Taşlı Vahşetin Sırrı Çözüldü: Katilden Kan Donduran İtiraf

Ocak ayında İstanbul Bağcılar'da yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan vahşi cinayette yeni gelişme yaşandı. Evde yalnızken taşlı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Meryem yaşamını yitirmiş, 6 yaşındaki kardeşi Ahmet ağır yaralanmıştı. Günlerdir süren soruşturmada gerçek, kamera görüntüleri ve itirafla ortaya çıktı. Saldırgan, ailenin tanıdığı Zekeriyya Ali çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, anne Guli Somou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kimseye kapıyı açmaz" ifadesi üzerine soruşturmayı ailenin tanıdıkları üzerinde yoğunlaştırdı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü eldivenli bir kişinin eve girip kısa süre sonra panikle uzaklaştığını tespit etti. Görüntülerdeki kişinin, ailenin tanıdığı Zekeriyya Ali olduğu belirlendi.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, gözaltına alınan Zekeriyya Ali, emniyette verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Eşiyle birlikte maktulün evine misafir olarak gittiğini anlatan Ali, çocuk odasındaki lambanın arızalı olduğunu öğrenince yardım bahanesiyle evden çıktığını, malzeme alıp geri döndüğünü söyledi.

O sırada Meryem'in "Annemin çantasında çok para var" demesi üzerine aklından hırsızlık geçirdiğini belirten zanlı, taşla Meryem'e saldırdığını, çantada para bulamayınca bıçakla saldırıya devam ettiğini ve ardından küçük Ahmet'e yöneldiğini itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, yetkililer dosyada başka şüphelilerin olup olmadığını da araştırıyor.

Kaynak: Sabah