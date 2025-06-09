ABD Sokakları Yanıyor! Trump Asker Gönderdi, İnfial Çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan göçmenlere destek protestosu üçüncü gününde polisin sert müdahalesi ve gözaltılarla devam etti. Başkan Trump'ın kente 2 bin Ulusal Muhafızı göndermesi ise gerilimi daha da artırdı.

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde gerilim tırmanıyor. Polisle eylemciler arasında çatışmalar şiddetlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın son hamlesi de büyük tepki çekti. Trump’ın, yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapması talimatını vermesi üzerine 2 bin Ulusal Muhafızı Los Angeles’a konuşlandırması kriz çıkardı.

GAZ SIKIP PLASTİK MERMİ KULLANDI

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların "yasa dışı" sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını açıkladı. Diğer yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansıdı.

ABD Sokakları Yanıyor! Trump Asker Gönderdi, İnfial Çıktı - Resim : 1

BELEDİYE BAŞKANI: HALKI PANİĞE SÜRÜKLÜYORSUNUZ

Kentte protestolar sürerken, Belediye Başkanı Karen Bass, Vali Gavin Newsom ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kararı "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump’ı Ulusal Muhafız konuşlandırmaktan vazgeçirmeye çalıştığını, ancak bu çabalarının sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bass, "Emrin verildiğini biliyordum, konuşlandırmayı engellemeye çalışıyordum. Açıkça, bu işe yaramadı" dedi.

Bass, federal güçlerin konuşlandırılmasının kamu güvenliğini sağlamaktan çok, korku ve panik yarattığını vurgulayarak "Home Depot’a ve işyerlerine baskınlar yapıp zırhlı araçlarla sokaklara çıktığınızda ebeveynleri çocuklarından ayırıyor ve halkı paniğe sürüklüyorsunuz. Bu açıkça bir politika değil, başka bir gündem" diye konuştu.

KAMALA HARRIS: ACIMASIZ BİR GÜNDEM

Eski Başkan Yardımcısı ve 2024 Demokrat başkan adayı Kamala Harris, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi. Harris, "Trump yönetiminin panik ve bölünme yaymaya yönelik acımasız, hesaplı gündeminin bir parçası" dedi. Barışçıl protestolara destek veren Harris, "En temel haklarımızı savunan milyonlarca Amerikalının yanındayım. Protesto, adalet mücadelesinde vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

ICE baskınlarına tepki olarak başlayan gösteriler, hafta sonu boyunca eyalet genelinde büyüdü. Pazar günü 101 ve 110 numaralı otoyollar protestocular tarafından kapatıldı. Bazı gruplar sürücüsüz araçları ateşe verdi. İki aracın, Google’ın otonom araç firması Waymo’ya ait olduğu bildirildi. LAPD, Arcadia Caddesi’nde araçların durdurulup yakıldığını doğruladı. Polis, protestoları "yasadışı toplantı" ilan ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ABD Sokakları Yanıyor! Trump Asker Gönderdi, İnfial Çıktı - Resim : 2

'MUHAFIZLARI GERİ ÇEKİN'

California Valisi Gavin Newsom, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bir mektup göndererek, federalleştirilen Ulusal Muhafız birliklerinin geri çekilmesini talep etti. Newsom, X üzerinden yaptığı açıklamada "Trump dahil olana kadar bir sorunumuz yoktu" dedi. Mektupta, "Askerlerin uygun emirler ve eğitim olmadan sahaya sürülmesi, durumu ciddi şekilde tırmandırma riski taşır. Bu, devlet egemenliğinin açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

DEMOKRATLARDAN ORTAK BİLDİRİ

Bir grup Demokrat vali de Trump’ın askeri müdahalesine ortak bildiriyle karşı çıktı. Bildiride, "Valiler kendi Ulusal Muhafızlarının başkomutanıdır. Federal hükümetin bir eyalete danışmadan asker konuşlandırması hem etkisiz hem tehlikelidir" denildi.

ABD Sokakları Yanıyor! Trump Asker Gönderdi, İnfial Çıktı - Resim : 3

TRUMP'TAN SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise Los Angeles'taki protestolarla ilgili konuştu. Bölgede şu anda bir "kalkışma" olduğunu düşünmediğini belirten Trump "Ama şiddet yanlısı insanlar var ve biz onların bundan sıyrılmalarına izin vermeyeceğiz. Çok güçlü bir kanun ve düzenin sağlanması gerekiyor. Kanun ve düzen için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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Kaynak: AA-İHA

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