Berberde Kardeşini Öldürmüştü: Dehşet Anları Anbean Kameralarda

Samsun'da kan donduran bir cinayet işlendi. Geçmişte cezaevi müdürü cinayetine karışan Barış Kol, yıllar sonra tıraş olduğu berberde ağabeyinin silahlı saldırısıyla hayatını kaybetti. Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri, dehşetin boyutlarını ortaya koydu.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında, dün saat 16.15 sularında meydana geldi.

1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında adı geçen ve bu suçtan ceza alarak hüküm giyen 43 yaşındaki Barış Kol, tıraş olduğu sırada berbere giren ağabeyi Ahmet Kol (46) tarafından silahla kafasından vuruldu.

CİNAYET KAMERADA

Cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kol'un sessizce berbere girerek kardeşine arkadan yaklaştığı, hiç tereddüt etmeden başına ateş açtığı ve ardından hızla kaçtığı görüldü.

Berberdeki müşteriler ve çalışanlar dehşet içinde kalırken, ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL AĞABEY FİRARDA

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Ahmet Kol, şu an firari durumda. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA