Kocaeli'de Ağabey Dehşeti! Kardeşlerin Miras Kavgası Cinayetle Bitti

Kocaeli'de iki kardeş arasındaki miras kavgası cinayetle bitti. 59 yaşındaki F.K. isimli şahıs, kardeşi İsmail K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İsmail K. hayatını kaybederken, F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'de Ağabey Dehşeti! Kardeşlerin Miras Kavgası Cinayetle Bitti

Dehşet veren olay, dün Kocaeli'de Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K. (56) ile F.K (59) isimli iki kardeşin arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın şiddetlenmesiyle abi F.K., tüfekle kardeşi İsmail K'ya ateş etti. İsmail K. kanlar içinde yerde kalırken, ağabey ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail K. hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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