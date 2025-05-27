Engelli Genç Kızın Feci Ölümü! Sulama Kanalında Can Verdi

Siirt'te zihinsel ve bedensel engelli 18 yaşındaki Ayşe Koyuncu feci şekilde hayatını kaybetti. Baygınlık geçirerek sulama kanalına düşen genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Engelli Genç Kızın Feci Ölümü! Sulama Kanalında Can Verdi

Siirt'in Pervari ilçesi Çobanören köyünde zihinsel ve bedensel engelli Ayşe Koyuncu (18), baygınlık geçirerek evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düştü.

Ailesi, genç kızı sudan çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine sevk edilen Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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