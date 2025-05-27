Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '27 Mayıs Darbesi' Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Altun, ""Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '27 Mayıs Darbesi' Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama yaptı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasi tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

"Yeter, söz milletindir" diyerek tek parti iradesine son veren, millet iradesini iktidara taşıyan seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin milli iradeye vurulan ağır bir darbe olduğunu aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bu darbe, sadece Başbakanı ve bakanları değil, milletin bizatihi iradesini de darağacına sürüklemiştir. Nitekim demokrasimizin yeniden ayağa kalkması, vesayet odaklarının etkisizleştirilmesi ve millet egemenliğinin hakim kılınması, uzun yıllar süren büyük mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur.

'DARBECİ ZİHNİYET TARİHİN KARANLIK SAYFALARINA MAHKUM EDİLDİ'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadele sayesinde, darbeci zihniyet bugün tarihin karanlık sayfalarına mahkum edilmiştir. Bu bilinçle, tarihi hafızamızı diri tutmaya, milletin iradesini, hukukunu ve onurunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bu düşüncelerle merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Hasan Polatkan'ı, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle ve duayla yad ediyor, her türlü darbeyi lanetliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler
Fahrettin Altun
Son Güncelleme:
Boğaziçi'nin Efsane Hocasına Veda! Prof. Dr. Oya Başak Alkışlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı Boğaziçi'nin Efsane Hocasına Son Veda
Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor
İstanbullular Dikkat! O İlçelerde Su Kesintisi: Saatler Boyu Sürecek İstanbul'da Saatler Sürecek Su Kesintisi
Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor
Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model
Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı Fatih Portakal Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: Emekli Bayram İkramiyesi Zammını Açıkladı
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
Domuz Etinin En Çok Satıldığı İller Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki Şehri Kimse Beklemiyordu Domuz Etinin En Çok Satıldığı İller Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki Şehri Kimse Beklemiyordu