İstanbullular Dikkat! O İlçelerde Su Kesintisi: Saatler Boyu Sürecek

İstanbul’da vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’nin bazı mahallelerinde bu akşam saat 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar su kesintisi uygulanacak.

İstanbullular Dikkat! O İlçelerde Su Kesintisi: Saatler Boyu Sürecek

İstanbul’un bazı ilçelerinde bu akşam saat 23.00’ten itibaren su kesintisi uygulanacak. İSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, vana yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’nin bazı mahallelerine sabah 06.00’ya kadar su verilemeyecek.

Kesinti, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu ile Silivri hattında yürütülecek bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SULAR HANGİ İLÇELERDE KESİLECEK?

Çalışmadan etkilenecek ilçe ve mahalleler şöyle:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye.

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey.

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa.

Kaynak: Haber Merkezi

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