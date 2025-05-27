AK Partili Kurmaylar Gerçek Gündem'e Konuştu! Meclis'te 'İnfaz' Mesaisi: Kritik Gün Yarın

AK Parti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan İnfaz Kanunu düzenlemesine dair yeni detaylar paylaşıldı. Kanunun genel çerçevesinin belirlendiğini söyleyen AK Parti yetkilileri, Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması için TBMM Genel Kurulu’nun hafta sonu da çalışacağını açıkladı.

YARIN SABAH BAŞKANLIĞA SUNULACAK

Muhalefet partileriyle hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla görüşmelerin sürdüğünü belirten AK Partili kurmaylar, infaz düzenlemesini içeren yasa teklifinin bugün tamamlanarak yarın sabah TBMM Başkanlığı’na sunulacağını ifade etti.

NELER YER ALIYOR?

İnfaz Kanunu’nda yapılacak düzenlemenin oldukça hassas bir konu olduğunu vurgulayan AK Parti yetkilileri, şu bilgileri paylaştı:

“Kamuoyunun da bildiği üzere, daha önce COVID-19 düzenlemesinden olumsuz etkilenenlere yönelik adımlar, 4/4 uygulamaları, hasta, yaşlı, hamile ve çocuklu mahkûmlara ilişkin infaz düzenlemeleri yer alıyor. Amacımız, suç işleyenlerin ıslahını sağlamak. Bazı partilerden gelen talepler doğrultusunda, cezaevinde yaşlılığı nedeniyle yaşamını sürdüremeyen mahkûmlara yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.”

Ayrıca, hasta mahkûmlar için sağlık kurulu kararlarının doğrudan uygulanmasını sağlayacak hükümler getirileceği, evde infaz, hafta sonu infazı veya gece infazı gibi alternatif infaz yöntemlerinin de düzenlemeye ekleneceği belirtildi.

Denetimli serbestlikle ilgili yeni hükümler de olacak. Mükerrer suçlarda infazın katlanmasına yönelik itirazlar değerlendirilecek; infaz sistemi daha adil hale getirilecek. Anayasa Mahkemesi’nin örgütlü suçlara ilişkin kararları doğrultusunda, örgüt üyesi olmamasına rağmen terör kapsamında ceza alanlara ilişkin maddeler de yeniden düzenlenecek.

KHK YA DA LGBT İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YOK

İnfaz Kanunu düzenlemesi kapsamında KHK (Kanun Hükmünde Kararname) mağdurları veya LGBT bireylerle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığı yönündeki iddialara da açıklık getiren AK Parti kurmayları şu ifadeleri kullandı:

“Hayır, arkadaşlar. Bu konulara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadı. Biz yalnızca infaz yasasında iyileştirmeler yapıyoruz. Kamudan ihraç edilenlerle ilgili herhangi bir çalışmamız olmadı. Amacımız yalnızca ceza adaletini sağlamak. Bu konuda oldukça titiz davranıyoruz; iyi bir şey yaparken yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için detaylı bir şekilde çalışıyoruz.”

BAYRAM ÖNCESİ YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Kamuoyundaki beklentileri dikkate aldıklarını ifade eden AK Partili yetkililer, “Kurban Bayramı’ndan önce düzenlemenin yasalaşmasını hedefliyoruz. Bu konuda genel bir uzlaşı var. Hem bakanlık yetkilileri hem de biz uzun süredir çalışıyoruz. Muhalefetin de desteğiyle teklifin bayram öncesi yasalaşacağına inanıyoruz” dedi.

ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

Düzenlemenin FETÖ ve benzeri yapılarla ilgili kişileri kapsayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan yetkililer, tekliften yararlanabilecek kişi sayısının yaklaşık olarak belli olduğunu ve düzenlemenin etki analizinin yapıldığını belirtti:

“FETÖ hükümlülerinin bu düzenlemeden yararlanması söz konusu değil. Suçun niteliği infazda belirleyici olacak. Örneğin, 2 yılın altındaki suçlarda bile yalnızca 10’da 1 oranında infaz uygulanacak. Bu düzenleme ile toplumda oluşan cezasızlık algısını da ortadan kaldırmak istiyoruz.”