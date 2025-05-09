AK Parti'den Sürpriz Karar: İnfaz Kanunu İçin Muhalefete Gidilecek

AK Parti kurmaylarının bir süredir Adalet Bakanlığı yetkilileriyle birlikte üzerinde çalıştığı İnfaz Kanunu düzenlemesinde önemli bir gelişme yaşandı. Parti, "toplumsal beklentileri tam olarak belirlemek" amacıyla muhalefet partilerini de sürece dahil etme kararı aldı.

MECLİS GRUPLARI ZİYARET EDİLECEK

AK Parti yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaklaşık 60 bin kişiyi etkileyebileceği belirtilen düzenlemenin Mayıs ayı sonunda Meclis’e sunulması planlanıyor. Görüşmelerin ise Kurban Bayramı sonrası başlaması bekleniyor. Toplumsal uzlaşı hedefiyle yola çıkan AK Parti kurmayları, bu çerçevede Meclis’te temsil edilen beş siyasi parti grubunun da görüş, öneri ve fikirlerini almak üzere ziyaret edileceğini belirtti.

ÜÇ AYRI PAKET HALİNDE GELECEK

Halen çalışmaları süren düzenlemede, yaklaşık 62 maddelik bir havuz oluşturuldu. AK Parti yetkilileri, muhalefetin de katkılarıyla şekillenecek düzenlemenin, üç ayrı paket halinde, her biri 20’şer maddelik bölümlerle Meclis’e sunulacağını ifade etti.

PAKETLERDE NELER VAR?

Edinilen bilgilere göre ilk pakette, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde “terör ve örgütlü suçlar hariç” suç işlemiş, ancak hükmü daha sonra kesinleşmiş kişilerin de Kovid-19 düzenlemesinden yararlanması öngörülüyor. Ayrıca hâlihazırda 3 yıl olan denetimli serbestlik süresinin 5 yıla çıkarılması hedefleniyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kapalı cezaevlerinde bulunan mahkumlar açık cezaevine, açıkta olanlar ise denetimli serbestliğe geçebilecek.

KONUTTA İNFAZ VE 4/4’LER

Düzenleme kapsamında yaşlı, hasta ve çocuklu kişilere özel infaz imkânı tanınacak. Bu kişiler kalan cezalarını evlerinde tamamlayabilecek. Kamuoyunda “4/4’ler” olarak bilinen, mükerrer suçlardan hükümlü kişilerle ilgili de yeni bir düzenleme yer alması bekleniyor.

Ayrıca cezaevinde hayatını tek başına sürdüremeyecek kadar hasta olan, cezası 5 yılın altında kalan ve Alzheimer ya da demans gibi hastalıklara sahip kişiler için de evde infaz imkânı getirilecek. Bu durumda olanlardan Adli Tıp Kurumu’ndan sağlık raporu istenecek. Hasta mahkûmların durumu, doktor raporları esas alınarak belirlenecek.

İNFAZ ORANLARINDA DÜZENLEME

Terör, cinayet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarında mevcut infaz oranlarında değişikliğe gidilmesi planlanıyor. AK Parti yetkilileri, hâlen bu suçlarda cezaların dörtte üçünün infaz edildiğini, ancak dünya genelinde bu oranın yarısı civarında olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, oranların düşürülmesi formülü de masada.

Ayrıca aynı yasa paketi içerisinde trafik güvenliğini tehlikeye atanlar ve trafikte magandalık yapanlara yönelik hapis cezalarını öngören 6 madde yer alıyor.