Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'e suikast girişiminde bulunulduğunu doğruladı.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Nisan'da Önder'in aracıyla ilgili şüpheli bir durumun fark edilmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamaya göre, aracın otopark görevlisi tarafından kullanıldığı sırada lastiklerden gelen anormal bir ses fark edildi ve araç servise götürüldü. Serviste yapılan incelemede, sol arka lastiğe yerleştirilmiş, demirden yapılmış ve lastiği patlatmaya yönelik keskin bir düzenek tespit edildi.

Söz konusu olayın hemen ardından Sırrı Süreyya Önder'in durumu parti kurullarına ilettiği ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili delillerin resmi makamlara sunulduğu, ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade edildi.

DEM Parti, olayın ardından hem partinin hem de Önder'in süreci yakından takip ettiğini vurgularken, soruşturmaya dair henüz net bir sonucun kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti. Olası bir suikast girişiminin ardından gelen bu ölüm, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Gazeteci Aytunç Erkin Nefes'teki köşe yazısında, Sırrı Süreyya Önder'in vefatından önce Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu aktardı.

Erkin, Doğu Perinçek'in anlattıklarını şöyle kaleme aldı:

"Sonra Abdullah Öcalan’ın sözünden bahsetti: ‘Öcalan bana ve Pervin Buldan’a şu cümleleri kurdu: Sizi İsrail ve Amerika öldürebilir. Onların hedefisiniz. Çünkü bu süreç Amerika ve İsrail’e karşı, onun planlarını bozan bir süreç.’

Bunları anlattı. İsrail’i öne koymuş! Arkasından dedi ki: ‘Ben zaten mezar taşımı yaptırdım.’ Bunu nereden çıkardığını sordum, neden mezar taşı yaptırdığını merak ettim. Ve orada suikast olayını anlattı, telefonunu çıkardı. Araya girdim, ‘Senin söylemen yeter, göstermene gerek yok’ dedim. Yanımda Ethem Sancak var, Yıldırım Gençer var. Üçümüz görüştük. Sonra devam etti ve telefonundan düzeneği gösterdi. Arabanın lastiğini kesen bir düzenek. Bunu devlete ilettiklerini anlattı, araştırıldığını söyledi."

Kaynak: Nefes Gazetesi