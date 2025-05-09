Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar: Hafta Sonu Sağanak Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın güneydoğusu, Trakya'nın batısı, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi beklenirken, yağış alan bölgelerde anlık kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

Öte yandan, Meteoroloji'den hafta sonu plan yapanlar için de uyarı geldi. Yarın ve Pazar günü çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da da yerel kuvvetli yağış beklenirken hava sıcaklıklarının da düşmesi öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin güneydoğu ve Trakya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusu ile Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Kars ile Iğdır'ın güney, Ağrı, Şırnak ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi