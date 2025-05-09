78 Kişi Can Vermişti... Kartalkaya'daki Facia İçin Yeni Karar: Araştırma Komisyonunun Çalışma Süresi Uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Bolu'da Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 vatandaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı.

78 Kişi Can Vermişti... Kartalkaya'daki Facia İçin Yeni Karar: Araştırma Komisyonunun Çalışma Süresi Uzatıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş, komisyonun çalışma süresi ise 3 ay olacak şekilde belirlenmişti. Gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürmesi için yetki verilen komisyon çalışmalarını üç ay içinde bitiremedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, komisyon üyelerinin ortak kararıyla 18 Şubat 2025'te çalışmalarına başlayan TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi bir ay uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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