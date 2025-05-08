Şanlıurfa’da Yürek Yakan Olay! Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 1 yaşındaki bebek, evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahreden olay Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA