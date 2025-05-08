Şanlıurfa’da Yürek Yakan Olay! Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 1 yaşındaki bebek, evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da Yürek Yakan Olay! Balkondan Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Kahreden olay Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da Küfürleşme Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk!Sakarya'da Küfürleşme Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk!Güncel
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Kardeşini Katledip İntihar Ettiİstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Kardeşini Katledip İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Sakarya'da Küfürleşme Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk! Sakarya'da Küfürleşme Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk!
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Kardeşini Katledip İntihar Etti İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Kardeşini Katledip İntihar Etti
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Yaz Mevsimiyle Birlikte Kene Tehlikesi Yeniden Gündeme Geldi: Nelere Dikkat Edilmeli? Yaz Mevsimiyle Birlikte Kene Tehlikesi Yeniden Gündeme Geldi: Nelere Dikkat Edilmeli?
Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Topraktaki Altın Olarak Biliniyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Topraktaki Altın Olarak Biliniyor, Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor
Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek