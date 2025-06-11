Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü

Evinizdeki pencereler ne kadar temiz olursa, o kadar ferah ve şık bir görüntü ortaya çıkar. Ancak yaz aylarında artan toz, böcek lekeleri ve ani yaz yağmurları, camların hızla kirlenmesine neden olur. Neyse ki, evinizde bulunan birkaç malzemeyle camlarınızı adeta profesyonelce temizlemeniz mümkün. Üstelik pahalı temizlik ürünlerine de gerek yok.

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Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü
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Cam temizliğine başlamadan önce önemli bir uyarı: Güneşli havalarda cam temizlemeyin. Çünkü sıcak hava suyun hızla buharlaşmasına neden olur ve camda çizgi çizgi izler bırakır. En ideal zaman: sabah saatleri ya da güneşin battığı serin akşam vakitleri.

Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü - Resim : 1

SİRKE, SU VE DETERJAN KARIŞIMI

Evdeki basit malzemelerle camlarınızı ışıl ışıl yapacak karışım şöyle hazırlanıyor:

1 litre ılık su

2 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

Tüm malzemeleri bir sprey şişesine doldurun, iyice çalkalayın ve camlara püskürtün. Bu karışım, yağlı kalıntıları ve toz birikintilerini hızla yok eder. Ardından nemli bir bezle veya temiz suyla silin. Camlar kısa sürede ilk günkü parlaklığına kavuşur.

KARBONAT VE DİŞ MACUNU

Bazı inatçı lekeler için ekstra güç gerekebilir. Bunun için yapmanız gereken çok basit:

Karışıma 1 yemek kaşığı karbonat ya da

Aynı miktarda beyazlatıcı özellikli diş macunu ekleyin.

Bu karışım, cam yüzeyinde çizik oluşturmadan temizlik sağlar. Özellikle pencere çerçevesi kenarları, cam birleşim yerleri gibi ulaşılması zor alanlarda, eski bir diş fırçası ile uygulama yapmak harikalar yaratır!

Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü - Resim : 2

EV YAPIMI CAM CİLASI TARİFİ

Cam temizliğini mükemmel bir finalle taçlandırmak istiyorsanız, işte camlara ayna parlaklığı veren karışım:

300 ml su

100 ml beyaz sirke

50 ml tıbbi alkol

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Kaynak: Haber Merkezi

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Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü
Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik
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