İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Kardeşini Katledip İntihar Etti

İstanbul Beyoğlu'nda kan donduran bir cinayet yaşandı. Kamer Karanfilyan isimli bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak katletti. Kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken, Kamer Karanfilyan aynı silahla intihar etti.

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İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Kardeşini Katledip İntihar Etti

Dehşet veren olay saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşini silahla vurdu.

KARDEŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Ağabeyi tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ağabey ve kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, Murat Karanfilyan'ın emniyette 4, Kamer Karanfilyan'ın ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Murat Karanfilyan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu, sürekli para isteyip evde huzursuzluk çıkardığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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