CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Soruşturma' Açıklaması

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla belediye hakkında soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015-2025 yılları arsında ruhsat ve iskan verilen tüm inşaat projelerinin listesinin talep edildiği bildirildi. Açıklamada, "İstenilen bilgiler, usulüne uygun şekilde hazırlanarak iletilecektir" denildi.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Soruşturma' Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı .

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığı iddia edildi. Büyükçekmece Belediyesi, yolsuzluk soruşturması başlatıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ruhsat ve iskan verilen inşaat projelerinin listesini talep ettiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

"Kamuoyunda yer alan 'Büyükçekmece Belediyesi hakkında çıkan yolsuzluk ile ilgili soruşturma başlatıldığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyemize gönderilen 07.05.2025 tarihli yazı ile, 01.01.2015 – 07.05.2025 tarihleri arasında ruhsat ve iskan verilen tüm inşaat projelerinin listesi talep edilmiştir. İstenilen bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na usulüne uygun şekilde hazırlanarak iletilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Büyükçekmece Belediyesi'ne Yolsuzluk SoruşturmasıBüyükçekmece Belediyesi'ne Yolsuzluk SoruşturmasıGüncel

Kaynak: ANKA

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