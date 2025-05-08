Büyükçekmece Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Büyükçekmece Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

10 YIL İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında, son 10 yılı aşkın süredir ilçede gerçekleştirilen tüm inşaat projeleri tek tek incelenecek.

Büyükçekmece Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması - Resim : 1

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında verilen tüm inşaat ruhsatları, bu projeleri gerçekleştiren kişi ve firmalar, hangi projelere iskan verildiği ve hayata geçirilen yapıların detayları Büyükçekmece Belediyesi'nden talep edildi.

İstanbul Emniyeti'ne iletilmek üzere hazırlanan bu kapsamlı dosyada, ilçedeki yapılaşma sürecinin şeffaflığı ve mevzuata uygunluğu araştırılacak. İnceleme altına alınan dönem, ilçenin ciddi bir kentsel dönüşüm ve yapılaşma sürecine girdiği yılları kapsaması açısından dikkat çekiyor.

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Kaynak: AA

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