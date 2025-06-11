BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı

Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle dikkat çeken bu tesisin, aynı zamanda elektrikli ve hibrit araçlara özel bir Ar-Ge merkezi ile destekleneceğini hatırlatan Zorlu, “Sürdürülebilir mobiliteyle ilgili burada önemli bir talep oluşacak. Pil teknolojileri, mobilite sistemleri, elektrikli araçlar, otonom sistemler gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerine odaklanmalıyız” dedi.