BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kuracağı dev otomobil fabrikası, yalnızca üretimi değil, Ege Bölgesi’nin yapay zeka geleceğini de şekillendirecek. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu’ya göre, bu yatırım sadece sanayi değil; mobilite, lojistik ve tarımda dijital dönüşüm için de önemli bir fırsat sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İzmir’in dijital dönüşümünü hızlandırmak için belirlenen yapay zeka stratejisinin temel taşlarından birinin BYD’nin Manisa’daki üretim tesisi olacağını vurguladı.
Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle dikkat çeken bu tesisin, aynı zamanda elektrikli ve hibrit araçlara özel bir Ar-Ge merkezi ile destekleneceğini hatırlatan Zorlu, “Sürdürülebilir mobiliteyle ilgili burada önemli bir talep oluşacak. Pil teknolojileri, mobilite sistemleri, elektrikli araçlar, otonom sistemler gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerine odaklanmalıyız” dedi.
'ÜNİVERSİTELER VE YATIRIM FONLARIYLA ORTAKLIK ŞART'
Zorlu, BYD’nin teknolojik ihtiyaçlarının bölgede karşılanmasının önemine dikkat çekerek, bu dönüşüm sürecinde üniversiteler ve yatırım fonlarının iş birliği içinde olması gerektiğini ifade etti. İzmir’in lojistik altyapısı ve liman operasyonlarında insansız sistemlerin uygulanabileceğini belirten Zorlu, bu alanda da girişimcilerin önünün açık olduğunu söyledi.
YAPAY ZEKA TARIM VE ENERJİDE ÖNCÜ OLACAK
Yapay zekanın yalnızca sanayiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan Sibel Zorlu, İzmir ve çevresinin tarım ve enerji teknolojilerinde de öncü rol üstlenebileceğini kaydetti. Zorlu, “Tarımda su kullanımını düşürme, verimliliği artırma adına da öncü teknolojiler geliştiren bir merkez olabiliriz” diye konuştu.
BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNEBİLİR
Kurulacak teknolojik altyapının, yapay zekaya yatırım yapan fonları Ege’ye çekebileceğini belirten Zorlu, böylece İzmir’den yurtdışına giden nitelikli insan kaynağının da geri dönüşünün sağlanabileceğini söyledi. Zorlu ayrıca İzmir'deki üniversitelerde açılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümleri ve girişimci gençlerin potansiyelinin dikkat çekici olduğunu da sözlerine ekledi.