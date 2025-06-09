Tartışma Sonrası Asla İlk Adımı Atmayan 3 Burç

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Astrolog Lyudmila Bulgakova'ya göre, bazı burçlar kavgadan sonra geri adım atmayı kesinlikle reddediyor. İşte, barışmak için asla ilk aramayan ve geri dönüş bekleyen o üç burç…

BOĞA: İnadıyla meşhur ama duygularını içinde yaşar

Boğa burcu insanları dışarıdan sakin görünse de, iç dünyalarında oldukça derin duygular besler. Ancak iş gurura geldiğinde, Boğa’nın geri adım atması neredeyse imkânsızdır. Kalbi kırıldığında bile arayıp "Konuşalım" demek onun doğasına aykırıdır. Çünkü Boğa için bir ilişkide ilk adımı atmak, güç kaybı olarak algılanır. Oysa aslında en çok affetmek isteyen de yine kendisidir. Ne var ki bunu göstermemek adına duvarlar örer, adeta sessizliğe sığınır.

OĞLAK: Gururunu ezdirmektense sessiz kalmayı seçer

Oğlak burcu, duygularını en iyi saklayan burçlardan biridir. Onun için ilişkiler ciddiyet ve kararlılık gerektirir. Fakat bir tartışma yaşandığında, Oğlak’ın gururu devreye girer. Hatalı olsa bile bunu dile getirmektense sessiz kalmayı tercih eder. İçten içe barışmak istese de, "önce o arasın" düşüncesi zihnini kemirir. Bu yüzden Oğlak’la sorun yaşadıysanız ilk adımı atmak size düşer. Aksi takdirde, sırf gururu yüzünden iletişim tamamen kopabilir.

BALIK: Neden böyle yaptığını kendisi bile bilmez ama ilk adımı asla atmaz

Balık burcu, hassas yapısıyla tanınır; duygularını yoğun yaşayan, romantik bir ruh taşır. Ancak tartışma sonrası sergilediği tavır çoğu zaman çevresindekileri şaşırtır. Affedici gibi görünse de, geri dönüp özür dilemek ya da ilk aramayı yapmak onun için son derece zordur. Bazen neden bu şekilde davrandığını kendi bile açıklayamaz. İçgüdüsel olarak geri çekilir, kırıldığında susmayı tercih eder. Bu yüzden Balık burcuyla yaşanan bir kırgınlıkta, barışın gelmesi için karşı tarafın inisiyatif alması gerekir.

UZLAŞMA MI, GURUR MU?

Bu üç burç için gurur, ilişkilerdeki en büyük sınavdır. Onlar sevseler de, özleseler de ilk adımı atmaktan kaçınırlar. Eğer hayatınızda Boğa, Oğlak ya da Balık burcundan biri varsa, tartışmadan sonra beklemek yerine siz bir adım atın. Belki de barışı başlatan siz olduğunuzda, onların kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz.