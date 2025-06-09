Kırmızı Altında Hasat Başladı, Sofralarda Yerini Aldı: Ancak Zararlarını Kimse Bilmiyor

KANSERLE MÜCADELEDE DOĞAL DESTEK

Bazı bilimsel araştırmalara göre, kirazda bulunan fenolik asitler ve flavonoidler; meme, karaciğer, kolon, akciğer ve cilt kanseri hücrelerinin çoğalmasını engelleyici etkiye sahip olabilir. Özellikle koyu kırmızı kirazlar, bu alanda daha güçlü bir etki sunabilir.

İLTİHABIN KÖKÜNÜ KAZIYOR

Tarım Bakanlığı’nın desteklediği araştırmalarda vişne ve kiraz tüketiminin oksidatif stresle savaştığı ve iltihabı azalttığı ortaya kondu. Gut hastaları için özellikle vişne suyu öneriliyor. Yapılan bazı çalışmalar, vişne suyunun ürik asit seviyelerini düşürerek atak riskini azaltabileceğini gösteriyor.