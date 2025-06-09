Ne Dolar Ne Euro Ne de Sterlin! 2025’in Parlayan Yıldızı Oldu: Kenara Koyan Yaşadı, Durduğu Yerde Kat Kat Değerlendi
2025 yılı döviz piyasalarında büyük sürprizlere sahne oldu. Beklentiler euro ya da doların öne çıkacağı yönündeydi ancak gerçek çok farklıydı. Tüm tahminleri boşa çıkaran Rus Rublesi, bu yıl dünya genelinde en fazla değer kazanan para birimi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kalan Rus ekonomisi, özellikle Ukrayna ile devam eden savaş ve Batı’nın ağır yaptırımları altında ciddi bir sınavdan geçiyordu. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen Rus Rublesi, yatırımcılara adeta bir başarı hikayesi sundu.
Bank of America tarafından yayımlanan rapora göre, ruble yılın ilk yarısında %40’ın üzerinde değer kazandı. Bu oran, onu 2025’in en güçlü performans gösteren para birimi haline getirdi.
FAİZ HAMLELERİ VE SIKI POLİTİKA ETKİLİ OLDU
Rusya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %20 seviyesinde tutması ve agresif sıkılaştırma politikaları, rubleye yönelik talebi artırdı. Yüksek faiz ortamı, ithalatçı firmaların döviz alımını sınırlarken, iç piyasada döviz talebinin düşmesine neden oldu. Böylece ruble üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluştu.
UZMANLAR NE DİYOR?
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Prof. Steve Hanke, Rusya'nın para arzını bilinçli biçimde daraltmasının ruble üzerinde güçlü bir dengeleyici etkisi olduğunu vurgularken, Wells Fargo analisti McKenna, 2024 ABD seçimlerinin ardından Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle oluşan barış umudunun piyasalara iyimserlik pompaladığını belirtti. Bu gelişme de rubleye olan güveni artıran bir başka faktör oldu.
DÖVİZ YERİNE RUBLEYE YÖNELİM BAŞLADI
Rus hükümeti, ihracatçılara dolar ödemelerini rubleye çevirme zorunluluğu getirerek döviz üzerindeki baskıyı azaltmayı başardı. Aynı zamanda, ithalat yapan firmalar da döviz bulmakta zorlandıkları için yabancı ürün alımını kısıtladı. Bu durum da ruble üzerindeki satış baskısını azaltarak yukarı yönlü hareketi destekledi.
RUBLE 2025'TE ZİRVEYE OTURDU
Sonuç olarak, ekonomik yaptırımlar, jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen Rus Rublesi, 2025’te küresel döviz piyasalarının yıldızı oldu. Euro ve dolar gibi devlerin gölgesinde kalması beklenen ruble, tüm tahminleri alt üst ederek yıla damgasını vurdu.