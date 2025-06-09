Ne Dolar Ne Euro Ne de Sterlin! 2025’in Parlayan Yıldızı Oldu: Kenara Koyan Yaşadı, Durduğu Yerde Kat Kat Değerlendi

Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kalan Rus ekonomisi, özellikle Ukrayna ile devam eden savaş ve Batı’nın ağır yaptırımları altında ciddi bir sınavdan geçiyordu. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen Rus Rublesi, yatırımcılara adeta bir başarı hikayesi sundu.

Bank of America tarafından yayımlanan rapora göre, ruble yılın ilk yarısında %40’ın üzerinde değer kazandı. Bu oran, onu 2025’in en güçlü performans gösteren para birimi haline getirdi.