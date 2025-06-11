Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak
Emeklilerin yıllardır beklediği Bağ-Kur'lulara yönelik erken emeklilik düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Yeni yasayla birlikte prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi planlanıyor. Ancak düzenleme sadece belirli kişileri kapsayacak...
Kaynak: Hürriyet
Bağ-Kur’lu vatandaşların uzun süredir beklediği erken emeklilikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur’luların prim gün sayısını SSK’lılarla eşitlemek için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın köşe yazısına göre, yeni düzenlemeyle birlikte bazı Bağ-Kur’luların emeklilik için gereken prim günü 9 binden 7 bin 200’e düşecek. Ancak bu düzenleme herkesi kapsamıyor. İşte detaylar…
5 YILLIK PRİM AVANTAJI GELİYOR
Halihazırda erkek Bağ-Kur’luların emekli olabilmesi için 25 yıl çalışıp 9 bin prim günü doldurması, kadınların ise 20 yıl çalışarak 7 bin 200 gün prim ödemesi gerekiyor. Bu durum SSK’lılarla kıyaslandığında Bağ-Kur’luların bin 800 gün, yani 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Yeni düzenleme ile bu eşitsizlik ortadan kalkacak. Prim gün sayısı SSK’lılardaki gibi 7 bin 200’e indirilecek, ancak yaş şartı korunacak: Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek.
SADECE O EMEKLİLERİ KAPSAYACAK
Düzenleme tüm Bağ-Kur’luları kapsamayacak. Özellikle küçük esnaf olarak tanımlanan berber, bakkal, çiftçi gibi kesimlerin bu imkândan yararlanması bekleniyor. Sayılarının yaklaşık 1 milyonu bulduğu belirtilen bu grup dışında, 10-15 kişiye kadar çalışanı olan esnafların da kapsama alınabileceği ifade ediliyor. Ancak Bağ-Kur statüsünde yer alan isteğe bağlı sigortalıların düzenlemeden yararlanamayacağı vurgulanıyor.
1999 SONRASI SİGORTALI OLANLAR ÖNCELİKLİ
Uzmanlara göre düzenleme, 1999 sonrası sigortalı olanları kapsayacak. Zira 1999 öncesi sigortalı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle zaten emeklilik hakkı kazanmış durumda.
BAKANLIK ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini ve sürecin hızlandırıldığını açıkladı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de konunun iki yıldır gündemde olduğunu hatırlatarak, düzenlemenin artık hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
DÜZENLEME 2025 YILININ SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR
Kulislere yansıyan bilgilere göre, yasal altyapısı tamamlanmak üzere olan düzenlemenin 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması ve 2026 başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu adım, prim yükü nedeniyle emekliliği geciken küçük esnafa büyük bir nefes aldıracak.