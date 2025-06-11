Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak

5 YILLIK PRİM AVANTAJI GELİYOR

Halihazırda erkek Bağ-Kur’luların emekli olabilmesi için 25 yıl çalışıp 9 bin prim günü doldurması, kadınların ise 20 yıl çalışarak 7 bin 200 gün prim ödemesi gerekiyor. Bu durum SSK’lılarla kıyaslandığında Bağ-Kur’luların bin 800 gün, yani 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Yeni düzenleme ile bu eşitsizlik ortadan kalkacak. Prim gün sayısı SSK’lılardaki gibi 7 bin 200’e indirilecek, ancak yaş şartı korunacak: Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek.