Sakarya'da Küfürleşme Kavgası Kanlı Bitti: Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk!

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde S.D. (17) ile A.T. (15) arasında küfür sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T., yanında bulundurduğu bıçak ile S.D.’yi yaraladı.

BACAĞINDAN YARALADI

Bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan S.D.’nin yardımına bölgedekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki A.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA