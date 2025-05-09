Küçükçekmece’de Beyaz Eşya Deposunda Yangın

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 3 katlı bir binanın zemin katındaki beyaz eşya deposunda gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldı. Alevlerin büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binada yaşayanlar güvenlik amacıyla tahliye edilirken, yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda depo tamamen kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda beyaz eşya da zarar gördü.

DEPODA BAŞLADI, HIZLA YAYILDI

Yangın, saat 01.00 sularında Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sebebi henüz belirlenemeyen yangın, binanın giriş katındaki depoda başladı ve hızla üst katlara yayıldı.

Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.

'BİRİ BİR ŞEY ATMIŞ OLABİLİR'

Yangına tanıklık eden mahalleli Salih Kartal, "Normalde Cemil Abi'nin dükkanı sokağın başındaydı. Sanırım burayı depo olarak kullanıyor. Kendisinin söylemine göre cadde başındaki dükkana gidip gelene kadar burası alev almış. Başka biri içeriye bir şey atmış olabilir, diyor. Ölen ya da yaralanan yok fakat yaklaşık bir 15 dakika kadar alevli surette yandı. Bütün mahalle aşağı indik. Bina da çok zarar gördü." diyerek yaşananları anlattı.

Kaynak: İHA