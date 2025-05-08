Sırrı Süreyya Önder'e Suikast İddiasına DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Aracında Düzenek Bulundu

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için basında çıkan 'suikast' iddialarına DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada, "Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir” denildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Sırrı Süreyya Önder'e Suikast İddiasına DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Aracında Düzenek Bulundu

Hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin DEM Parti cephesinden açıklama geldi.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, “2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” denildi.

Sırrı Süreyya Önder'e Suikast İddiasına DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Aracında Düzenek Bulundu - Resim : 1

Açıklamada, Önder’in söz konusu olayı parti kurullarına taşıdığı ve gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedilirken, şu bilgilere yer verildi:

“Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder aort damarının yırtılması sonucu acil ameliyata alınmış. Uzun operasyon sonucunda yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti. Önder, 18 gün sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Basında, Önder’in aracına suikast düzeneği kurulduğuna yönelik haberler yer almış ve Önder’in aracına konulan suikast düzeneğini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak’a gösterdiği belirtilmişti.

DEM Parti’nin açıklaması bu iddiaların gündeme gelmesinin ardından geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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