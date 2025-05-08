Özgür Özel Silivri'de... İmamoğlu ile Görüşmesi Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için bugün saat 09.30 civarında Silivri Cezaevi'ne gitti. Buradaki görüşmeyle Özel, altıncı kez İmamoğlu'nu ziyaret etmiş oluyor.

Bugün gündem, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli ve buna yönelik tepkiler olduğu için ana muhalefet liderinin bu yasak ve ve gündeme ilişkin açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi