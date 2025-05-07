Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Yılmaz şunları söyledi:

"Görüşmemizde, iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarını kapsamlı biçimde ele aldık, bölgesel gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz projeleri ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA