CHP Lideri Özel'e Saldırıya İlişkin Savcılıktan İki Talep: MASAK ve HTS Kayıtları İçin Yazı Gönderildi

CHP lideri Özel'in Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından AKM önünde saldırıya uğramasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’na ilişkin MASAK ve HTS kayıtlarını istediği öğrenildi.

CHP Lideri Özel'e Saldırıya İlişkin Savcılıktan İki Talep: MASAK ve HTS Kayıtları İçin Yazı Gönderildi

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen tören sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’na ilişkin MASAK ve HTS kayıtlarını istediği bildirildi.

CHP Lideri Özel'e Saldırıya İlişkin Savcılıktan İki Talep: MASAK ve HTS Kayıtları İçin Yazı Gönderildi - Resim : 1

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun emniyetteki işlemleri sürerken, savcılığın Tengioğlu’na ilişkin çalışmaları sürüyor. Henüz savcılık ifadesi alınmayan Tengioğlu’nun MASAK ve HTS kayıtları için müzekkere yazdığı ve bu taleplere ilişkin cevap beklediği bildirildi.

Saldırganın 2004 yılında 2 çocuğunu katlettiği için cezaevine girdiği ve 16 yıl sonra şartlı tahliye edile serbest bırakıldığı anlaşılmıştı.

Kaynak: ANKA

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