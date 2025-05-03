Sırrı Süreyya Önder'in Ailesi ve DEM Partililer Taziyeleri Kabul Ediyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 62 yaşındaki Önder’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Önder'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Sanatçı dostları, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve sevenleri Önder için bir araya geldi. Önder'in ailesi ve DEM Partililer, Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Taziyeleri alan isimler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Meral Danış Beştaş, partililer, Önder'in abisi Ali Fuat Önder ve yakınları bulundu.

Taziye ziyaretinde bulunanlar Kültür Merkezi'nden ayrılsa da yeni gelenlerle birlikte kalabalık arttı. Barış anneleri de ziyarete gelirken Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne hüzün hakim.

Kaynak: Haber Merkezi