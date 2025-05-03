Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den sevenlerini yasa boğan haber geldi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Önder, yoğun bakımda süren 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yoğun bakım sürecinde tedaviye beklenen yanıtı vermeyen ve nörolojik tablosunun giderek ağırlaştığı belirtilen Önder'in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10’da hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde katıldığı TEKNOFEST etkinliği sırasında yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziyede bulundu.

Önder'in vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, ailesine, yakınlarına ve DEM Parti camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, “DEM Parti camiasına sabır diliyorum. Merhum Önder’in de büyük çaba sarf ettiği, terörden arınmış bir Türkiye idealine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi