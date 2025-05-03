Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Programında Değişiklik

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder'in vefatı büyük bir üzüntüye neden olurken cenaze programının detayları belli oldu.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan programda bir kez daha değişikliğe gidildiği belirtildi. DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder yarın (4 Mayıs Pazar) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Önder’in cenaze programının detayları şöyle:

- Saat 11.00’de Taksim AKM'de anma etkinliği düzenlenecek

- İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camiinden cenaze namazı kılınacak

- Ardından Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek

- Yarından itibaren bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecek

- Bugün de saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilecek."

Kaynak: Haber Merkezi