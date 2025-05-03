Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Bu Sözlerle Anlatmıştı: Ufak Ufak Menzil Gözüküyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Önder ölümünden kısa süre önce, "Ufak ufak menzil gözüküyor" sözleriyle sağlık durumunu anlatmıştı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder, 18 gündür yoğun bakımda tutuluyordu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Önder'in kaybı "derin bir acı" olarak nitelendirilirken, onun barış mücadelesine sahip çıkılacağı vurgulandı.

Parti açıklamasında, "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir" ifadeleri yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Bu Sözlerle Anlatmıştı: Ufak Ufak Menzil Gözüküyor - Resim : 1

CANLI YAYINDA ANLATMIŞTI

Önder, son kez 3 Mart 2025'te Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olmuştu. Yayın sırasında sağlık durumuna da değinen Önder, ağır bir hastalık süreci geçirdiğini, çeşitli hastane servislerinde tedavi gördüğünü dile getirmişti.

Durumunun ciddiyetini ise şu sözlerle ifade etmişti: "Bu şu demek, ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz, ölmeyen kimse varsa ikincisi biz olalım."

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Sırrı Süreyya Önder Hayatını KaybettiSırrı Süreyya Önder Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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