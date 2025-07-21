Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Tatilini şehir dışında geçirecek çalışanlar, yıllık izinlerine ek olarak 4 güne kadar yol izni alabiliyor. Ancak bu hak çoğu kişi tarafından bilinmiyor ya da kullanılmıyor. Belge sunulması şartıyla işverenin bu izni vermesi yasal bir zorunluluk.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllık izin döneminin başlamasıyla milyonlarca çalışan tatil planlarını devreye soktu. Kanuna göre, 1 ila 5 yıl arasında hizmet süresi olanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri olanlara ise en az 26 gün yıllık izin hakkı tanınıyor.
Çalışanların büyük çoğunluğu yıllık izni kaç gün kullanabileceğini bilse de “yol izni” hakkı çok fazla bilinmiyor. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre, tatilini işyerinden uzakta geçirecek olanlara işveren, belge sunulması şartıyla toplamda dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda.
Yol izni alabilmek için yıllık izin onaylandıktan sonra tatilin geçirileceği yerle ilgili belge (örneğin otel faturası, kira sözleşmesi) işverene sunulmalı. Örneğin İstanbul’da çalışan biri, Marmaris’te tatil yapacaksa bunu kanıtlaması durumunda bu haktan yararlanabiliyor.
Ancak bu hak genellikle kullanılmıyor. Tatiller genelde hafta sonunu da kapsayacak şekilde planlandığı için, yol izni talebinde bulunulmuyor. Yol izni yasal olarak ücretsiz olsa da, işveren isterse bu günler için ücret ödemeyi tercih edebiliyor.