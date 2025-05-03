İYİ Partili Mehmet Aslan'ın 'Sırrı Süreyya Önder' Paylaşımına Tepkiler Çığ Gibi... 'YAZIKLAR OLSUN'
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Önder'in ismini vermeden paylaşım yapan Aslan, "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" dedi.
18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede saat 16.10'da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Tüm Türkiye Önder'in kaybına üzülürken siyaset arenasından art arda başsağlığı mesajları geldi. Fakat eski oyuncu, İYİ Partili Mehmet Aslan'dan tepki çeken paylaşım geldi.
Sırrı Süreyya Önder'in ismini vermeden şu paylaşımı yaptı:
"Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını."
Aslan'ın bu paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor... Vatandaşlar Aslan'a "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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