Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder İçin Peş Peşe Taziyeler

DEM Parti Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılmasının ardından 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden baş sağlığı mesajları da peş peşe geldi. Siyasilerin Önder için yayımladığı mesajlar şöyle:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.



Kendisine Allah’tan rahmet,… pic.twitter.com/pGs9wTxrg3 — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 3, 2025

'SANA SÖZ BU ÜLKEYE BARIŞ GELECEK'



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek.

Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi.



Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin… pic.twitter.com/qHwvweDQEZ — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) May 3, 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur. Ülkemizin başı sağ olsun.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.



Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya… pic.twitter.com/ysxnlTvo5o — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2025

MİT Başkanı İbrahim Kalın: "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikâyesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine, Yüce Meclis’imize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla; Anadolu insanımızın hikâyesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi.



Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye… — Murat KURUM (@murat_kurum) May 3, 2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı.



Terörsüz… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 3, 2025

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise mesajında "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Rabbim mekânını cennet eylesin inşallah. — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 3, 2025

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.



Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve… — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 3, 2025

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 3, 2025

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı. Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde “Terörsüz Türkiye” hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun, geride kalanlara Allah sabır versin.

Sırrı Süreyya Önder, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattı.



Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde “Terörsüz Türkiye” hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye’ye adadı.



Allah rahmet eylesin, mekanı cennet… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 3, 2025

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onu, vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Onu, vicdanın sesi oluşu, tebessüm ettiren mizahı, yüreklere dokunuşu ve barış için yorulmadan verdiği mücadeleyle hatırlayacağız.



Kendisine Allah’tan rahmet;… pic.twitter.com/J5dtI6z47E — Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 3, 2025

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğim toplumsal barışın sağlanmasına ömrünü adayan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili, edebiyat ve sinema dünyasında da iz bırakmış bir fikir ve söz insanı olan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana kullanmaya adamış bir isimdi. Siyasette çoğu zaman ezilenin, dışlananın, ötekileştirilenin sesi olmaya gayret etti. Farklılıkları zenginlik olarak gören anlayışıyla toplumsal barışa katkı sunmaya çalıştı. Merhumun; insan haklarına, özgürlüklere, demokrasiye ve halkların birlikte yaşama iradesine dair verdiği mücadele, siyasi tarihimizin önemli sayfalarında yerini almıştır. Bu vesileyle, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, halkımıza, milletvekillerine ve mensubu olduğu siyasi camiaya başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ruhu şâd, mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, İstanbul Milletvekili, edebiyat ve sinema dünyasında da iz bırakmış bir fikir ve söz insanı olan Sırrı Süreyya Önder’in vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana… pic.twitter.com/724DNrDSlZ — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 3, 2025

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl: Bu toprakların kardeşliği için ömrünü adamış barış yanlısı Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Ardında bıraktığı sözler, mücadele ve iz bırakan duruşu hep hatırlanacak. Ailesine, sevdiklerine ve yol arkadaşlarına sabır diliyorum.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler: TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn.Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimizdi. Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için gösterdiği samimi çabaları her daim hatırlanacaktır. Merhum Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…

TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn.Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimizdi.



Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için… pic.twitter.com/PYV2PyOj7B — Abdullah Güler (@avabdullahguler) May 3, 2025

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti’ye başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2025

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Çok üzgünüm… TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.

Çok üzgünüm…



TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in maalesef vefat haberini aldık.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.



Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok… — Ali Babacan (@alibabacan) May 3, 2025

AKP MKYK Üyesi Hamza Dağ: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 3, 2025

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2025

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum.. Ruhu şad olsun!

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi