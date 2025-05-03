Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapılmıştı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durmuştu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başlamış ve yaklaşık 12 saat sürmüştü.

Tüm Türkiye Sırrı Süreyya Önder'den iyi haberler beklerken acı haber bugün geldi. Hastane, Önder'in saat 16.10'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Önder'in hayatını kaybetme sebebi çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

DEM PARTİ: BARIŞ MÜCADELESİNE LAYIKIYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ

DEM Parti'den yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

DEM PARTİ TÜM PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

DEM Parti Basın'dan yapılan ilk açıklamada "Maalesef Sırrı Süreyya Önder’i yaşam mücadelesinin 18’inci gününde kaybettik. Acımız büyük, halklarımızın başı sağ olsun" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MYK üyeleri, Meclis grubu programlarını iptal ederek İstanbul'a geçti.

Önder'in cenaze programı henüz netleşmedi.

BAKIRHAN: SANA SÖZ, BU ÜLKEYE BARIŞ GELECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi.

Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesiydi.

Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı’nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur.

Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek."

HATİMOĞULLARI: SANA SÖZÜMÜZ OLSUN YOLDAŞIM...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise şu paylaşımı yaptı:

"Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye’nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum.

Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi.

Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak."

SİNEMACI, YAZAR, SİYASETÇİ... SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da Türka Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, 1960’larda Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucusu ve il başkanıydı. Sekiz yaşında babasını sirozdan kaybeden Önder, annesi ve dört kardeşiyle dedesinin evine taşındı.

Çocukluğunda fotoğrafçı çırağı, mevsimlik işçi ve lastik tamircisi olarak çalıştı. Adıyaman Lisesi’nde okurken, 1978’de Maraş Katliamı’nı protesto ettiği için tutuklandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazansa da 12 Eylül Darbesi sırasında siyasi faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapse mahkûm edildi ve yedi yıl hapis yattı.

Cezaevi sonrası kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği gibi işlerde çalıştı; Ukrayna ve Moskova’da bulundu. 2003’te Barış Pirhasan’ın senaryo atölyesine katılarak sinema kariyerine başladı. 2006’da “Beynelmilel” filmiyle yönetmen ve senarist olarak adını duyurdu. “O… Çocukları”, “F Tipi Film” gibi yapımlarda yer aldı. BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasete 2011’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun bağımsız adayı olarak İstanbul milletvekili seçilerek adım attı. 2014’te HDP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi. 2015’te Ankara milletvekili seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı ve Kandil’e giderek önemli bir rol oynadı. 2018’de “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 43 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2019’da Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararıyla tahliye edildi. 2023’te DEM Parti’den İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili oldu. Önder, toplumsal adalet, barış ve eşitlik mücadelesiyle tanınan, mizahi ve samimi kişiliğiyle sevilen bir isimdi.

Kaynak: Haber Merkezi